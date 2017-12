Universitario también contrata a Juan de Dios Crespo y acude al TAS

Universitario de Deportes recibió hace algunos días una mala noticia: no podrá realizar contrataciones para le temporada 2018. Sin embargo, ya alista un proceso ante el TAS.

Así lo hizo saber este jueves Juan Carlos Ortecho, gerente de del club, en una entrevista con radio Ovación.

“Resignados nunca vamos a estar, nosotros creemos que la sanción se debe a una aplicación errónea del reglamento y es contraproducente con los fines del Sistema de Licencias y tenemos la convicción de que estos argumentos van a ser escuchados en el TAS”, dijo.

Ortecho comentó que Universitario contrató los servicios de Juan de Dios Crespo, abogado español, quien también se encuentra defendiendo a Paolo guerrero en la FIFA.

“Ya hemos iniciado el proceso, el TAS ya recibió nuestra solicitud. Ya se contrató a Juan de Dios Crespo, más conocido por haberle bajado las 4 fechas a Messi, en la ‘U’ se encargó del caso Polo y ahora está en lo de Paolo Guerrero”, añadió.

“Los fines del Sistema de Licencias son loables y todos estamos de acuerdo que el fútbol peruano necesita formalidad. Sin embargo, si yo le enmiendo la plana a Binacional no pasa nada. Universitario es el chivo expiatorio perfecto, porque desde hace años es sinónimo de informalidad”, comentó Juan Carlos Ortecho.

Sobre cómo sucedieron las cosas para que Universitario pierda los puntos, dijo lo siguiente:

“Se dieron tres instancias en el castigo. En la primera la Comisión nos quitó 2 puntos, luego fue al Tribunal y quedó en 1 punto. En la segunda se nos suspendió de contratar por dos periodos y el Tribunal lo bajó a uno. Luego faltando dos fechas para que termine el campeonato nos dicen que nos quitan dos puntos y aumentando hasta diciembre la sanción de contratar. Esto se apeló, se demostró que la ‘U’ estaba al día, no procedieron con los 2 puntos pero mantuvieron la sanción de no contratar. Creo que tuvo que ver que empatamos en Ayacucho y nos descolgamos un poco de la lucha por el campeonato para que no nos quitaran los puntos”.