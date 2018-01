Universitario de Deportes: Pedro Troglio y sus palabras tras eliminación de Copa Libertadores

Universitario de Deportes estuvo cerca de la segunda etapa previa de la Copa Libertadores, pero un error de Raul Fernández acabó con sus sueños. Pedro Troglio, el DT crema, habló de la eliminación copera.

“Hubiera sido ideal para este grupo joven un golpe de ánimo como el que estábamos logrando. Todos estaban llorando, hacía mucho que no veía un vestuario tan emotivo dentro de la tristeza, igual para mí ha sido un paso adelante. Va a ser un año muy duro, muy difícil. Sigo sosteniendo que lo mejor para nosotros es solo una competencia, porque las piernas de los jugadores jóvenes no da para una doble competencia, así que dentro de la malo nos abocamos exclusivamente al campeonato local”, declaró el DT argentino.

“Mi temor hubiera sido que hoy hubieramos dado lástima y que hubiéramos quedado eliminados de otra manera. De esta manera me da la tranquilidad de que sé que nos va a llevar tiempo. Que hayan tenido una reacción como esta, me deja tranquilo de cara a lo que va a venir. Gracias a estos muchachos que defendieron el fútbol peruano de una manera fantástica, más allá, de que los que tendrían que preocuparse por el fútbol peruano no se preocupan”, agregó Pedro Troglio.

Ahora, Universitario de Deportes se enfocará en el Torneo de Verano en el que debutará ante Sport Rosario como visitante.