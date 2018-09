UEFA planea una tercera competición europea de clubes para 2021

La UEFA ha decidido que es necesario una tercera competición europea de clubes paralela a la Champions League y la Europa League. En ese sentido, Andrea Agnelli, integrante del Comité de Competiciones de Clubes y miembro de la ECA en la UEFA, aseguró que todo está encaminado para desarrollar este nuevo campeonato.

El nombre que, de manera interina, se ha designado a este nuevo torneo es ‘Europa Cup’. Según reveló SportBild estará conformado de 32 equipos, número que afectará a la Europa League cuya cantidad bajaría de 48 participantes a 32.

La idea es que esta competencia permita obtener cupos a torneos europeos a equipos provenientes de, por ejemplo, países escandinavos o de Europa del Este, que por lo general son los grandes ausentes en Champions League y Europa League.

Del mismo modo, Bild señala que esta nueva competición europea se podría transmitir, principalmente, en plataformas virtuales como internet. De momento, queda saber cuántos serán los cupos por países, así como el sistema de clasificación de cada liga nacional.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:



"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssemblypic.twitter.com/W8tXL1pdsN

