Trofeo de campeón del Manchester City se cae en plena celebración

El Manchester City recibió el trofeo de campeón de la Premier League al término del encuentro de la trigésima séptima jornada que le enfrentó este domingo al Huddersfield Town y que terminó sin goles.

Al cierre del choque, el capitán del Manchester City, el belga Vincent Kompany, recibió la Copa en el césped del Etihad Stadium.

La plantilla, situada en un altillo, bajo un arco con el rótulo de Premier League, esperó la llegada de Kompany, que tomó el trofeo y lo elevó al cielo para iniciar la celebración del éxito.

Lo curioso fue que minutos antes la copa se cayó al suelo durante el festejo. Mientras saltaba junto a sus compañeros, Oleksandr Zinchenko lo tiro de casualidad con la espalda.

Las imágenes de lo sucedido fueron publicadas en redes sociales y en cuestión de minutos dieron la vuelta al mundo. Aquí te lo dejamos, así que no te lo pierdas.

