Tottenham vs Liverpool EN VIVO por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del mítico Wembley de Londres no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre el Tottenham Hotspur vs Liverpool FC por la quinta fecha de la Premier league, la cual se llevará a cabo este sábado 15 de setiembre a las 6.30 am (hora peruana), partido que se estará transmitiendo desde la señal de DIRECT TV Sports.

El Tottenham Hotspur-Liverpool de este sábado, duelo estrella de la quinta jornada, dará los primeros visos sobre cuál de los dos conjuntos tiene las armas y la capacidad para plantarse como uno de los serios candidatos al título de la Premier League.

El partido servirá para que el Liverpool, invicto en los cuatro partidos que ha disputado, se enfrente a su primer envite de altura en una plaza en la que el año pasado salió escaldado.

Tottenham vs Liverpool | Alineaciones

Tottenham Hotspur: por confirmar

Liverpool FC: por confirmar

Tottenham vs Liverpool | La Previa

Cuando los de Jürgen Klopp fueron aplastados en Wembley por 4-1 la campaña pasada, el rumbo de los de Liverpool viró, perdiendo, a partir de ese momento, solo seis partidos más en todas las competiciones.

La dolorosa derrota despertó al Liverpool, que, a la postre sería subcampeón de la Liga de Campeones y se clasificaría para la máxima competición continental.

“Aún no sabemos lo buenos que podemos ser, tenemos que ser mucho más consistentes. Tenemos que estar al 100 % en todas las competiciones”, destacó Klopp en rueda de prensa.

El Tottenham, por su parte, deberá redimirse de la remontada que sufrió en Watford antes del parón internacional y lo hará sin tres de sus estrellas y con su mayor astro en entredicho por falta de descanso.

Son Heung-Min y Dele Alli, goleadores el año pasado ante el Liverpool, se quedan fuera de la convocatoria, el coreano por descanso obligatorio, al haber disputado con su selección los Juegos Asiáticos, y el inglés por una lesión sufrida ante España en la Liga de Naciones.

Harry Kane, quien infligió un doblete al Liverpool en su ultima visita a Wembley, es motivo de debate en Inglaterra por las voces que claman que necesita un descanso.

El delantero, que acumula cuatro goles en liga, ha jugado los cuatro partidos de Premier, además del encuentro contra España y media hora en el amistoso contra Suiza.

Tampoco estará Hugo Lloris, que ya se perdió el partido contra el Watford y al que le esperan unas semanas en el dique seco.

Al igual que el Liverpool, Watford y Chelsea buscarán este sábado aumentar su registro impoluto en la Premier en sus duelos contra el Manchester United (16:30 GMT) y Cardiff City (14:00 GMT), respectivamente.

Los del español Javi Gracia son colíderes de la competición y tratarán en Vicarage Road de repetir la victoria ante el Tottenham y ahondar en la crisis de un United en el que José Mourinho se tambalea.

“Sí, tres partidos (del Watford) han sido en casa, lo que quizás les ha dado una pequeña ventaja, pero es un inicio fantástico. Enhorabuena Javi (Gracia)”, exclamó el técnico portugués.

La falta de un juego brillante, los malos resultados y las disputas entre el vestuario, Mourinho y la directiva provocan que todo lo que no sea una victoria en el oeste de Londres desgarre un poco más la estructura de los ‘Red Devils’, décimos en la clasificación.

En la otra parte de Manchester, el City de Guardiola se verá las caras con el Fulham (sábado, 14:00 GMT) en el Etihad Stadium, con la misión de esperar tropiezos de la trinidad de arriba para escalar puestos y hacer olvidar el empate ante el Wolverhampton Wanderers.

Además, en St. James’ Park se vivirá un duelo entre españoles cuando Rafa Benítez y Unai Emery se enfrenten en el Newcastle United-Arsenal (sábado, 14:00 GMT).

El Newcastle necesita sumar de manera urgente, ya que en estos momentos es décimo octavo, con un punto, y de no hacerlo, pondría en entredicho la continuidad de Benítez, respaldado por la grada, pero sin el apoyo económico de la directiva.

Emery, por otro lado, puede encadenar, tras un inicio de liga con dos derrotas, tres victorias, lo que empezaría a acercar al Arsenal a unos puestos europeos que se plantean como el objetivo de la temporada.