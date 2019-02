Thibaut Courtois: "Yo sigo teniendo el máximo respeto para el Atlético Madrid y su afición"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois aseguró tras la victoria por 1-3 en el derbi contra el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano que los “tres años bonitos” que vivió en el club rojiblanco no los olvidará por los silbidos y las ratas de peluche que le tiraron en el estadio.

“Yo sigo teniendo el máximo respeto para el Atleti y su afición, los tres años que estuve aquí no se borrarán por estas cosas. He vivido tres años bonitos y esto no se va a olvidar por eso. Yo estaba concentrado y casi no me he dado cuenta”, aseguró tras el encuentro.

El meta belga quiso tener “cabeza fría” y dijo que “no es para tanto”, ya que entiende que es un derbi y que él defendía esta tarde al rival, por lo que dijo que “no hay problema”, así como reivindicó su rendimiento cuando defendió la portería del Atlético Madrid entre 2011 y 2014.

“Yo siempre doy el máximo, también lo hice en el Atleti y ahí ganamos cosas, la gente que lo sabe me respeta, cuando paso por la calle delante de un aficionado del Atleti me desea lo mejor. Un derbi siempre está caliente, la gente hace esas cosas y no hay problema”, insistió.

En cuanto al momento concreto en el que fue a su portería en la primera parte, situada en el fondo sur, y recibió la lluvia de peluches de ratas, Thibaut Courtois dijo que en ese momento estaba “concentrado” y “pendiente de jugar”.