Thiago Dos Santos agredió al entrenador Edgardo Malvestiti por sustituirlo

El futbolista brasileño Thiago Dos Santos, del Nacional Potosí, agredió a su entrenador, el argentino Edgardo Malvestiti, después de que éste decidiera sacarlo del campo de juego en el partido en que su equipo cayó el lunes por 4-0 ante el Sport Boys en la liga boliviana.

En un video difundido este martes en medios locales y redes sociales, se ve el momento en que un furibundo Dos Santos sale de la cancha, arremete a insultos contra Malvestiti, le da un empujón e intenta golpearlo, mientras sus compañeros de equipo tratan de calmarlo.

Ocurrió en el minuto 33 del encuentro, disputado en la víspera en Santa Cruz, cuando el argentino decidió reemplazar a Dos Santos por Isaías Dury y el marcador iba aún 0-0.

En declaraciones a los medios, el futbolista lamentó haber reaccionado de esa forma, aunque aseguró que se había sacado “una espina” que tenía hace tiempo porque se siente “discriminado” por el técnico argentino.

“Yo no estaba haciendo un mal partido, no estaba haciendo algo mal. El partido estaba yendo bien, estábamos defendiendo, estábamos jugando y él me saca así como si nada”, afirmó Dos Santos.