Atlético Tucumán vence al The Strongest en La Paz por la Copa Libertadores

Atlético Tucumán dio el golpe en la polla y se impuso por un ajustado 1-2 al The Strongest por la tercera fecha de la Copa Libertadores jugando en condición de visita, en la altura de La Paz.

Nicolás Romat en el minuto 11 y Javier Toledo en el 74 dieron el triunfo al equipo de Ricardo Zielinski, y el colombiano Edis Ibargüen anotó la única diana atigrada, en la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental.

Con este resultado, el Atlético Tucumán quedó con los mismos tres puntos que The Strongest, ahora colista del grupo C por diferencia de goles.

Ambos planteles se volverán a encontrar en Argentina el próximo miércoles 25 de abril.

The Strongest vs Atlético Tucumán – Los goles

The Strongest vs Atlético Tucumán – Alineaciones

The Strongest: Peñarrieta, Bejarano, Valverde, Ballivian, Martelli, Campos, Escobar, Cardozo, Wayar, Castro, Ibargüen.

Atlético Tucumán: Batalla, Romat, Lamas, Rafael García, Risso, Núñez, Leyes, Aliendro, Acosta, Melo, Rodríguez.

Estadio: Hernando Siles (La Paz).

Hora: 5.15 pm (hora peruana).

Canal de transmisión:FOX Sports 3.

The Strongest vs Atlético Tucumán – En vivo

Min 90+5 Final del partido. Atlético Tucumán venció 2-1 a The Strongest en La Paz.

Min 82 Cambio en The Strongest. Ingresa Vargas por Castro.

Min 77 Cambio en Tucumán. Ingresa Grahl por Melo.

Min 76 ¡Gooooooooooooooool de Tucumán! Toledo pone el segundo de la visita.

Min 66 Cambio en Tucumán. Ingresa Toledo por Rodríguez.

Min 64 Cambio en The Strongest. Ingresa Vaca por Campos.

Min 56 Cambio en Tucumán. Ingresa Fabio Álvarez por Leyes.

Min 46 Arrancó el segundo tiempo.

DESCANSO

Min 45 Final del primer tiempo. The Strongest y Atlético Tucumán empatan 1-1.

Min 38 Tarjeta amarilla para Batalla de Tucumán.

Min 38 ¡Gooooooooooooooooolazo de The Strongest! Ibargüen consigue la paridad con la espalda.

Min 12 ¡Gooooooooooooooooolazo de Tucumán! Romat abre el marcador con un zambombazo.

Min 1 Arrancó el partido en el Hernando Siles.

Antesala Salen los equipos al campo de juego.

Antesala Las alineaciones ya están confirmadas.

Antesala Buenas tardes amigos de Peru.com ¡Ya estamos con el partido The Strongest vs Atlético Tucumán!

The Strongest vs Atlético Tucumán – Previa

The Strongest buscará el miércoles su segunda victoria en la Copa Libertadores y dejar fuera de la pelea por la clasificación al colista del Grupo C, el argentino Atlético Tucumán.

El Tigre de Farías está obligado a ganar, consciente de que un empate o una derrota podría quitarle gran parte de posibilidad de dar pelea al Libertad paraguayo y al Peñarol uruguayo, actuales líderes de la serie.

El cuadro boliviano no contará con el defensor ecuatoriano Edison Carcelén, una de sus principales figuras, que salió expulsado en el partido que perdió 3-0 ante el Libertad paraguayo, y su reemplazo podría ser el boliviano Gabriel Valverde.

The Strongest llega al duelo por la Copa con el alivio de haberse reencontrado el sábado pasado con la victoria a costa del Royal Pari, al que venció 0-2 por el campeonato boliviano.

Así rompió la mala racha de un mes en el que cosechó cuatro derrotas, sin contar aquella por la Libertadores.

Para los argentinos la obligación de enderezar su campaña es cada vez mayor y parte de esa exigencia tiene que ver con robar algún punto, mejor si son tres, en su visita a los 3.600 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz.

El equipo del entrenador argentino Ricardo Zielinski no ha logrado puntuar en los dos partidos que jugó y ha acumulado dos derrotas, una de local ante el Libertad y la otra de visitante ante el Peñarol.

No obstante, la realidad de los tucumanos en el torneo local es distinta pues ganaron su último partido 1-2 en su visita al Gimnasia, rival ante el que reservó a varios de sus habituales titulares para el choque en La Paz.

El líder del Grupo C es el Libertad con 6 puntos, al que siguen el Peñarol uruguayo y el The Strongest con 3, y en la última posición el Atlético Tucumán que no consiguió puntuar.

