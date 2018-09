The Best: Didier Deschamps ganó premio al mejor entrenador

No hubo mucha sorpresa para reconocer al mejor entrenador del FIFAThe Best que eligió a Didier Deschamps, preparador de la Selección de Francia que se alzó con la copa durante el Mundial Rusia 2018.

El galo, de 49 años, sucede a Zinedine Zidane en el palmarés y se convierte en el tercer entrenador en ganar este premio tras el ex entrenador del Real Madrid y Claudio Ranieri, que se llevó el premio en 2016 gracias a su impresionante campaña en el Leicester City.

Deschamps era el gran favorito al premio después de conquistar la Copa del Mundo con la selección francesa en Rusia y convertirse en el tercero en la historia en llevarse el título mundial como entrenador y como jugador, tras Mario Lobo Zagallo y Franz Beckenbauer.

“Lo primero que quiero es felicitar a mis rivales, que también podrían haber ganado el premio hoy. También agradecer al presidente de la Federación francesa por confiar en mí, al grupo de jugadores que me han permitido estar hoy aquí, a todo mi cuerpo técnico. Para finalizar, me gustaría compartir este premio con mi familia, con mi hijos”, señaló un emocionado Deschamps, al que le entregó el galardón Arsene Wenger, extrenador del Arsenal.

Estos eran los candidatos al premio The Best a mejor entrenador:

Massimiliano Allegri de la Juventus

Stanislav Cherchésov de la selección de Rusia

Pep Guardiola del Manchester City

Jürgen Klopp del Liverpool

Roberto Martínez de la selección de Bélgica

Diego Simeone del Atlético de Madrid

Gareth Southgate de la selección de Inglaterra

Ernesto Valverde del FC Barcelona