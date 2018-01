Tevez y las diferencias entre Messi y Cristiano

Tuvo un paso exitoso por Europa y hoy está de vuelta al equipo que lo vio brillar. Carlos Tevez, jugador de Boca Juniors, habló con ESPN sobre las diferencias entre los dos astros del fútbol actual: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El “Apache” jugó con ambos, con uno en la Selección Argentina, con el otro compartió vestuario en el Manchester United. Con esta experiencia, Tevez comentó: “Cuando Messi estaba arrancando no tocaba un gimnasio y a Cristiano lo veía a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el día en el gimnasio. A Lionel lo veías todo el día con la pelota y a Cristiano pateando tiros libres”.

“Uno se prepara para ser siempre el mejor, Cristiano, y a Lio le sale natural, es algo que lo tiene él. Obvio que desde chiquito lo ves (a Messi) con una pelota en el pie, entonces es como más natural. Esas son las grandes diferencias que yo veo entre los dos mejores jugadores que hay en el planeta” agregó Carlos Tevez.

En su momento fue preguntado sobre con quién tuvo mejor asociación dentro del campo de juego, a lo que respondió: “Con Rooney… es un fenómeno, es el que me ayudó cuando llegué al United, ama a los argentinos, se desvive por Argentina. La verdad es que me trató muy bien y es uno de los pocos amigos que tengo dentro del fútbol porque se ha portado de tal manera conmigo que a mí me hizo muy bien. Yo venía del West Ham y llegar al United y que te reciba él, que te muestre el club y que te dé la bienvenida para mí fue un gesto muy lindo”.