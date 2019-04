Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores vía Facebook Live

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Nacional no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs Club Olimpia por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, la cual se llevará a cabo este jueves 4 de abril a las 9.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Facebook Live, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El equipo dirigido por el argentino Claudio Vivas alista a sus artilleros Christian Palacios, Christofer Gonzáles y Emmanuel Herrera para conseguir su primer triunfo en la copa, en el partido que se disputa mañana en el Estadio Nacional de Lima.

El vigente campeón peruano lidera con comodidad la Liga profesional en Perú, con 19 puntos en siete partidos disputados y sin ninguna derrota.

Sin embargo, su paso por la Libertadores ha estado complicado hasta el momento, con una ajustada derrota ante Universidad Concepción por 5-4 en el primer encuentro y un empate 1-1 con Godoy Cruz en la segunda jornada.

Sporting Cristal vs Olimpia | Posibles Alineaciones

Sporting Cristal: Patricio Alvarez; Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Jesús Pretell; Christian Palacios, y Emmanuel Herrera.

Club Olimpia: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, José Leguizamón, Iván Torres; Richard Ortiz, Hernesto Caballero, Alejandro Silva, Tabaré Viudez; William Mendieta y Roque Santa Cruz.

Sporting Cristal vs Olimpia | La previa

Cristal marcha último en el grupo C de la Copa Libertadores, mientras que Olimpia va tercero con dos puntos, después de haber acumulado dos empates ante Godoy Cruz (0-0) y Universidad Concepción (1-1).

Universidad Concepción ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo C, con cuatro puntos, seguido por Godoy Cruz con dos puntos, y ambos equipos se medirán este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Olimpia, dirigido por Daniel Garnero, es bicampeón del fútbol paraguayo y actualmente es líder en el torneo Apertura 2019, muy cerca de llevarse un nuevo título en el campeonato local.

El último sábado goleó por 1-4 a Sportivo San Lorenzo con goles de José Leguizamón, Roque Santa Cruz, Willian Candia y William Mendieta, y su técnico confía en que sus goleadores anoten también en Lima en la tercera jornada para alcanzar los primeros puestos en esta fase.

El equipo llega a Lima este miércoles y de inmediato hará el reconocimiento del Estadio Nacional, ubicado cerca al centro histórico de la capital de Perú.