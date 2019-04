Copa Libertadores: los duelos entre Sporting Cristal y Olimpia

Faltan pocas horas para que se lleve a cabo el Sporting Cristal vs Club Olimpia por la tercera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima; el duelo no es algo nuevo para ninguno de los dos equipos que ya se han visto las caras en la contienda continental.

Todo muy parejo. Celestes y guaraníes se han enfrentado en 6 ocasiones, en las ediciones de 1973, 2001 y 2004, con 3 victorias para cada uno.

Olimpia nunca le ganó a Sporting Cristal en Lima. Cada club defendió su localía con victorias. La última vez que midieron fuerzas los cerveceros ganaron por 3-2, con goles de Zegarra, Bonnet y Sergio Junior. En ese mismo año, los guaraníes vencieron por 2-1 en Asunción.

Volviendo al presente, los dirigidos por Claudio Vivas tienen la obligación de vencer al Olimpia para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

En este momento, Sporting Cristal es último en el grupo C con un solo punto. Olimpia es tercero con dos unidades.