¿Qué pasó con Sportflix, la dizque "Netflix de los deportes"?

En los primeros días de agosto no se hablaba más que de Sportflix, una plataforma que se vendía como la “Netflix de los deportes”, en donde se podía ver Tenis, NBA, NHL, NFL, MLB, UFC, boxeo, Fórmula 1, golf, Juegos Olímpicos y fútbol por un precio de solo 20 dólares en su paquete básico.

Matías Said, vicepresidente de la compañía, declaraba a la prensa por esos días que un 95% de los eventos deportivos del mundo se podrán ver por Sportflix, algo increíble.

“Netflix es una videoteca de películas y Sportflix es en vivo y directo, eses es el plus y deferencia que nosotros damos”, decía.

“Dentro del fútbol tendremos a nivel local Ligas de México, Argentina, Brasil, EEUU, España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Copa del Rey, Copa Italia, Copa MX, Copa Argentina, FA Cup, Supercopa de Italia, Supercopa de España y algunos amistosos de pretemporada. Y a nivel continental: Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana, Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Concachampions”, añadía… ¿Qué ofertón verdad?

Este servicio, que para todos era el nuevo paraíso de deporte vivido desde la comodidad del hogar u oficina, esta previsto que sería lanzado el 30 de agosto; sin embargo, ya estamos en la segunda semana de septiembre y no hay nada.

En la página web de Sportflix solo se puede leer un comunicado que asegura que la demora se radica en que “la plataforma debe pasar por los procesos necesarios para así poder brindarle la mejor calidad de streaming deportivo”.

Sin embargo, en todo este ínterin sucedieron cosas curiosas. FOX Sports, cadena que tiene los derechos de innumerables eventos deportivos como la Fórmula 1, Serie A, Superliga Argentina y torneos internacionales de tenis, entre otros, aseguraba en un comunicado que nunca había llegado a un acuerdo con Sportflix para compartir su programación.

¿Como haría entonces Sportflix para solucionar este problema? Diversos periodistas buscaron a Matías Said para hablar al respecto, pero nunca lo pudieron encontrar.

Para saber al respecto hay que buscar en las profundidades de Google, donde se puede encontrar la entrevista de Said con el periodista argentino Fernando Niembro.

Esto decía el titular de Sportflix en dicha conversación:

“Hace dos, tres días se empezó a hacer mucho ruido porque FOX y Turner salieron a hablar del tema […] Nosotros no vamos a entrar en esa polémica. Explicándote un poquito de cómo se trata esa parte interna, que mucho no puedo hablar por temas de confidencialidad, lógicamente, pero puedo decir que se encontraron los huecos tanto legales como de negociación con la mayoría de las cadenas para que nosotros podamos transmitir”, comentaba Matías Said.

“Muchas veces pasa que la gente tiene los derechos solo de transmisión por televisión y no a través de internet, se entró por ahí. Otras veces pasa que si vos no me querés dar la señal de allá, la busco en otro país, y ahí sí se puede legalmente”, agregaba.

“Y el día de mañana, te digo algo que no sabe nadie, vas a tener la exclusiva por así decirlo, nuestra tirada es, yo [Sportflix] ya no voy a pagar por la retransmisión a una cadena, la cadena me va a pagar a mí por meter su transmisión a Sportflix, como hoy en día le pasa a Netflix”, decía para asombro de muchos.

Así las cosas, sabiendo que las empresas televisivas pagan millones de dólares por adquirir los derechos de un evento deportivo, parece jalada de los pelos la explicación de Said.

Pues bien, así están las cosas y Sportflix parece que morirá cuando ni si quiera ha nacido.

Si quieres saber un poquito más al respecto, no te puedes perder el reportaje del periodista Diego Salazar en el sitio nohemosentendidonada.com