Southmapton vs Manchester City EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el St. Mary´s Stadium no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Southampton vs Manchester City por la fecha 38 de la Premier League, el cual tendrá lugar este domingo 13 de mayo a las 9.00 am (hora peruana), y que será transmitido por la señal de ESPN 2.

Southmapton vs Manchester City | Posibles Alineaciones

Southampton: McCarthy, Hoedt, Yoshida, Stephens, Bertrand, Oriel Romeu, Hojbjerg, Soares, Redmond, Tadic y Austin. Entrenador: Mark Hughes.

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Mendy, Foden, Fernandinho, De Bruyne, Sterling, Sané y Gabriel Jesús. Entrenador: Pep Guardiola.

Southmapton vs Manchester City | La PRevia

Como el ya consagrado campeón de la Premier League, el Manchester City visitará al Southampton con la consigna de seguir batiendo récords, ya que de ganar en esta última jornada de la liga inglesa estarían logrando los 100 puntos, siendo el primer equipo inglés en conseguirlo.

La victoria le daría a los del español Josep Guardiola los 100 puntos históricos, desplazando al Liverpool (que se prepara para disputar la final de la Champions League contra el Real Madrid) que consiguió 98 unidades en 42 partidos en la liga de 1978-19797.

El Manchester City llega a la fecha 38 tras cumplir una jornada pendiente derrotando con autoridad al Brighton 3-1 en el Etihad Stadium donde logró otro récord de conseguir 105 goles en esta temporada

Por su lado, Southampton no ha tenido una buena temporada y esto lo reflejan sus números ya que se ubica en la casilla 17 con tan solo 36 puntos. Su situación es desesperada, por lo que necesitan ganar, de lo contrario podrían probar el descenso, sobre todo si el Swansea (que tiene 33) lograra imponerse al Stoke City.