Simeone: “Queremos ganarle la final al Marsella”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, después de conseguir la clasificación para la final de la Europa League, que lo vivido este jueves “es la primera página del nuevo Metropolitano”.

“Claramente los estadios empiezan a tener su fortaleza a partir de triunfos importantes. Hoy vi y sentí lo que siente el hincha. Es un estadio extraordinario. La gente entendió que el equipo necesitaba su empuje. Ha sido una de las primeras páginas que escribimos en el Metropolitano”, declaró el técnico rojiblanco, que presenció el partido desde el palco por su expulsión en la ida y que compareció en rueda de prensa con su segundo, Germán Burgos.

“El llegar a la final es el fruto de un gran trabajo del club, del cuerpo técnico y de los futbolistas que han pasado todos estos años para llegar a estas finales. Es un paso importante con el deseo de que venga algo mejor, que es ganar la final al Marsella”, señaló Simeone.

Sobre cómo lo pasó, al ver el partido desde el palco, indicó: “Lo pasé muy mal. No me siento cómodo en ese lugar y tengo que mejorar, pero estuvo Germán, que nos conocemos desde hace una vida y no hace falta que nos miremos para entendernos”.

Simeone alabó “la lealtad” de Burgos y éste la amistad que le une a su técnico. “Cuando se trabaja al lado de amigos es mucho mejor”, dijo el ‘Mono’ Burgos.

Por último, preguntado por el gran partido de Diego Costa, Simeone declaró: “Costa vino para esto. Para ser importante para el equipo. Para ser determinante. Para ser un delantero con rabia. El equipo necesita eso y Diego vino a dar esa cuota positiva que es muy importante”.