Shakhtar Donetsk vs Roma EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League

Shakhtar Donetsk vs Roma se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en partido de ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles 21 de febrero a partir de las 14:45 horas (hora peruana – 19:45 GMT). El encuentro se jugará en el estadio Oblasny SportKomplex Metalist de Kharkiv.

alineaciones – Shakhtar Donetsk vs Roma

Shakhtar Donetsk: por confirmar.

Roma: por confirmar.

Shakhtar Donetsk vs Roma – previa

El Shakhtar Donetsk vs Roma es quizá uno de los partidos tapaditos de la fase de octavos de final de la Champions League, algo opacado por los duelo entre Real Madrid vs PSG (3-1) y Chelsea vs Barcelona (1-1), pero de gran importancia.

Shakhtar Donetsk ha sido una de las grandes sorpresas en la fase de grupos, quedando segundo del grupo F, debajo del Manchester City y ganándole la puja al Napoli de Italia.

Al frente tendrá otro italiano, la Roma, que fue líder del grupo C, por encima del Chelsea. El club romano aspira a salir vivo de Ucrania y sentenciar su llave como local en el estadio Olímpico.

Shakhtar Donetsk vs Roma – Declaraciones

Eusebio Di Francesco, DT de la Roma: “Tenemos que tratar de mantener un ritmo alto durante todo el juego. Habrá momentos en que tendremos el control de los procedimientos, pero nos enfrentaremos a un equipo que es muy bueno en posesión. Debemos mantenernos fuertes como una unidad”.

Daniele De Rossi, jugador de la Roma: “Shakhtar no ha jugado durante mucho tiempo, así que no podemos saber en qué tipo de forma estará. Habrá pasado el último mes pensando nada más en este juego y eso podría ser una ventaja para ellos. Dicho esto, la falta de un fútbol competitivo podría perjudicarlos”.