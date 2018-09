Ramos sobre The Best: "Modric se lo merece, quizás otros tengan más marketing"

El central de la selección española Sergio Ramos reivindicó la figura de Luka Modric como candidato a ganar el premio ‘The Best’ de la FIFA y aseguró que, aunque “quizás otros jugadores tengan más marketing, Modric se merece el galardón”.

Modric es uno de los tres candidatos, junto al portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah a ganar el ‘The Best’ a mejor jugador de la FIFA el próximo 24 de septiembre en Londres.

“Ya se verá (el ganador). Es un gran amigo y, además, hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Es un grandísimo crack. Es de los pocos que (si lo gana) me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, con más nombre, pero Modric se merece ese galardón”, aseguró en la zona mixta de Wembley.

El defensa madridista fue pitado en el encuentro, cada vez que tocaba el balón, como castigo de la grada por la acción con Salah en la final de la pasada Champions League, en la que el jugador egipcio del Liverpool terminó lesionado.

“Uno se intenta evadir. Al final se siente, pero me mantengo al margen de todo. No influye en mi juego ni mucho menos. Me hubiese gustado otro recibimiento, porque la gente se queda con la acción puntual de la final y nadie se acuerda de las amenazas de muerte que ha recibido mi familia. Es un tema muy delicado que la gente quizá se lo toma a broma. Mi conciencia está muy tranquila”, reflexionó Ramos.