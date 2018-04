Sergio Ramos: "No hacer pasillo no quiere decir que no se respete al Barcelona"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que no hacer pasillo al Barcelona, si llega al clásico con LaLiga Santander ya ganada, “no quiere decir que no se respete” al conjunto azulgrana.

“A nosotros nos da lo mismo, si el mister ha dicho que no hay pasillo, no hay que darle más vueltas. No se va a hacer y por eso no quiere decir que no se le respete al Barcelona”, manifestó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Sergio Ramos lamentó la gran actuación de Jan Oblak, decisivo en el derbi madrileño, y su parada final a una falta que chutó el capitán madridista.

“Es un portero en un estado de forma muy bueno. Nos ha faltado un par de jugadores en su barrera para que Oblak diese un par de pasos que le hubiese costado. Hemos dado muy buenas sensaciones, la pena el resultado”, valoró.

Con toda la temporada en función de la Champions League, Sergio Ramos deseó un final feliz. “Al Madrid está claro que la gente lo valora en torno a los títulos que se ganan. No sería un fracaso (no ganar un título grande), pero sería un año muy triste para el madridismo y para nosotros que nos cuidamos todo el año para tener algún premio. Tenemos la Champions y vamos a hacer todo lo posible”.