Claudio Pizarro contó el mal momento que vive en el Colonia

El delantero Claudio Pizarro vive uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional debido a las lesiones que le impiden jugar con el Colonia, el cual no le permite mostrarse y tentar una posible convocatoria a la Selección Peruana.

“No fue fácil para mí, a veces me lesioné, luego pude haber jugado, pero no me usaron, luego apareció una nueva lesión, lo cual fue difícil para mí personalmente, así como para el club”.

Claudio Pizarro quiere voltear la página y empezar con el pie derecho este 2018, por lo que espera ser tomado en cuenta por el entrenador del Colonia, Stefan Ruthenbeck, y tener algunos minutos frente al Borussia Monchengladbach.

El jugador más reconocido de la Bundesliga reconoció que su presente no está “yendo bien” en el que podría ser su último club en Alemania.

Cabe resaltar que el ‘Bombardero de los Andes’ busca tener continuidad para llenar las expectativas del entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca y formar parte de la lista final que dispute el Mundial Rusia 2018.