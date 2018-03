Aldo Corzo analizó los partidos amistosos ante Croacia e Islandia

En el último entrenamiento antes de partir hacia Estados Unidos, el lateral derecho Aldo Corzo conversó con la prensa para referirse a los encuentros amistosos que sostendrá la Selección Peruana frente a Croacia e Islandia.

“Los jugadores de Croacia e Islandia son Top, juegan Champions, Europa League. Croacia es duro físicamente y que tiene mucho fútbol. Islandia tiene como fortaleza su conjunto y ya sus jugadores están yendo a las mejores ligas”.

Por otro lado, Aldo Corzo reconoció que los jugadores deberán dejarlo todo en la cancha para llenar la expectativas del entrenador Ricardo Gareca y estar en la nómina final de la Selección Peruana para viajar a la Copa del Mundo.

“El ambiente es más simpático, porque ya estamos en el mundial. Uno no va a pensar en si se va a lesionar o no, hay que darlo todo, Gareca quiere nuestro 100% porque al final es lo que va a definir la lista, si pasa algo será cosa de Dios. Son cosas que pasan, a mí me pasó, ya estoy bien”.

Cabe resaltar que dichos compromisos que sostendrá la Selección Peruana será para llegar mejor preparados al inicio del Mundial Rusia 2018, donde integran el Grupo C junto a Francia, Dinamarca y Australia.