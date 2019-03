Sergio Agüero habla tras ser descartado en la convocatoria de Argentina

Luego de conocerse la lista de convocados para la Selección de Argentina que jugará contra sus pares de Venezuela y Marruecos por amistosos de fecha FIFA, una de las grandes ausencias fue el nombre de Sergio Agüero, quien se mostró sorprendido, pero también saludo el llamado de Lionel Messi a la ‘Albiceleste’.

Sergio Agüero vive un momento dulce en el Manchester City, con el que es líder de la Premier League y también líder de la tabla de goleadores. Sin embargo, no fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA doble de marzo, en la que la Selección de Argentina enfrentará a Venezuela (el 22 en Madrid) y Marruecos (el 26 en Tánger).

“No había sido convocado en las últimas. Estaba tranquilo, tratando de enfocarme en el club. Haciendo las cosas bien. Hoy tenía cosas que hacer de prensa. Me dijeron que no estaba convocado. Se habló mucho. Trato de que sean más respetuosos con las decisiones. Si no me toca estar, no me toca. Listo. Por mi parte, siempre voy a estar a full con la Selección. Que le vaya bien. Intento hacer lo mejor en el club”, expresó Sergio Agüero a ESPN, tras conocer que no fue llamado a la Selección de Argentina.

“Estoy pensando más en el club. La primera vez que hablé con el entrenador fue a fines de agosto. Hablamos con muy buena onda. Tampoco voy a dar detalles de lo que se habló. Hubo buena onda. Después, nunca más. Al final, hay que respetar las decisiones de uno. Intento hacer lo mejor acá. Tengo una semana complicada, importante por la Liga y Champions más FA Cup”, agregó Sergio Agüero.

Sergio Agüero evitó en todo momento entrar en polémicas e indicó que tiene una buena relación con Lionel Scaloni.

“Es muy buena la relación. Siempre hay cosas que se dicen. No es así. Nunca hubo un problema. Seguí haciendo mis cosas acá. Uno siempre quiere jugar. Ya está. Hay que respetar al DT y hay que cumplir. Cualquier jugador quiere jugar. En tu club lo mismo. Pasa en todos lados”, sostuvo Sergio Agüero.

Sergio Agüero igual se tiene fe de llegar a la Copa América Brasil 2019, aunque reconoció que quiere terminar la temporada con el Manchester City de la mejor manera.

“Falta mucho para la Copa América. Si sigo haciendo las cosas bien en el club, tratando de ganar cosas importantes, queda tiempo para la Copa América. Intento estar tranquilo”, sentenció Sergio Agüero.

Al final, Sergio Agüero se alegró por el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina: “Leo es el símbolo de la Selección. Sé muy bien que quiere a la Selección. La ama. Espero que haga lo mejor. Estoy del otro lado. Intento que le vaya bien. Estoy apoyando”, concluyó.