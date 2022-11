El Mundial Qatar 2022 no tuvo el inicio esperado para la selección de Argentina, que cayó por 2-1, de manera sorpresiva, en su debut ante Arabia Saudita. Los ‘Albicelestes’ eran considerados favoritos, incluso para ganar el torneo, pero no mostraron su mejor versión futbolística y terminaron sufriendo una remontada en el marcador. Tras el partido, Martín Liberman no se guardó nada.

“Hemos asistido a un golpe durísimo para la historia del fútbol argentino, un golpe inesperado”, fueron las primeras palabras que utilizó el periodista en su programa en YouTube. “Una cosa es ser escéptico con respecto a las posibilidades de ser campeón y otra creer que Argentina podía perder contra Arabia Saudita, y más perder como pasó”, agregó.

De la misma forma, el polémico conductor reprobó todo lo que se vivió la previa del encuentro: “Argentina pecó de soberbia, subestimó el partido. Si uno escucha al entrenador, no da esa impresión y no puede decir que eso es lo que pasó. Me refiero a subestimar inconscientemente, en forma mental. A creer que el rival es poco y tú mucho, que le vas a ganar por el hecho de presentarte”.

En ese sentido, Liberman criticó que Lionel Scaloni haya utilizado a futbolistas que no estaban al 100 % de sus condiciones. “A Argentina lo vi diezmado físicamente, es un aspecto no menor. Perdía las divididas, parecían más fuertes los árabes. Paredes, Romero, ‘Papu’ Gómez no estaban para jugar. Creo que hay un capricho del técnico, entendible, porque en su cabeza creía que se le podía poner a algunos jugadores lastimados”, resaltó.

“Me preocupa las pocas armas de Argentina. Noté al equipo muy golpeado, cabizbajo, sacudido, con poca reacción. Ha sido inesperado y desconcertante. Para mí, el problema no es perder, sino que este plantel no sabía lo que era perder, hace más de tres años que no conocía esa sensación. Es un golpe que empieza a generar dudas y que no permite ninguna mínima equivocación”, añadió.

Finalmente, Martín Liberman reveló que no vio una reacción de los propios jugadores para cambiar la historia. “No había voz de mando, no había conversaciones, no había gritos, de esos buenos, en que dices: ¡Dale, dale! Solo vi una señal de Lionel Messi, cuando llegó el 1-2, porque hizo un gesto de aliento”, concluyó.