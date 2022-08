La selección de Argentina ganó la Copa del Mundo por última vez en México 1986, de la mano de Diego Armando Maradona, quien se terminaría convirtiendo en la principal leyenda de su combinado nacional. En aquel certamen, el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó por 3-2 a Alemania en la gran final y el ‘D10S’ fue uno de los más ovacionados.

No obstante, con el paso de los años, se conoció que había una pieza faltante del mencionado hecho histórico para la ‘Albiceleste’: la camiseta que utilizó el ‘Pibe de oro’ en el duelo decisivo quedó en manos alemanas. Para ser precisos, Lothar Matthäus había recibido la indumentaria en un intercambio.

A puertas de un nuevo Mundial, Marcelo Ordás, reconocido coleccionista argentino, decidió ponerse en contacto con el exjugador de la selección de Alemania, para poder acordar la cesión de la famosa prenda deportiva de Maradona. Finalmente, tras varias conversaciones, hubo un desenlace positivo.

Este jueves, el propio Matthäus entregó la camiseta de Diego Armando en la Embajada de Argentina en España, que luego será trasladada al Museo Legends en Madrid. El polo, de la marca Le Coq Sportif, fue presentado en una vitrina especial y, si bien está deteriorado por el paso de los años, mantiene detalles de aquella final en el Estadio Azteca.

“Esto no tiene precio, tal vez la prenda actualmente pueda superar las 10 millones de libras. Lothar nunca nos habló de dinero, lo que quería era una gran causa para entregar la reliquia y, con nuestra intención de preservar la historia del fútbol, aceptó traspasarla”, manifestó Marcelo Ordás a ESPN.

“Un elemento tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Armando no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda. En todo el mundo, Maradona es reconocido como leyenda, y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, confesó Matthäus. En las próximas semanas, la camiseta también podrá ser vista por los hinchas en Buenos Aires.