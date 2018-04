Sebastián Abreu y su última locura en el fútbol chileno

Sebastián Abre no tiene la chapa de ‘Loco’ de adorno. El delantero uruguayo cometió otra de sus locuras en el fútbol chileno y esta vez sus víctimas, fueron los hinchas del Audax Italiano.

No la pasa bien y los ánimos están caldeados. Sebastián Abreu no marca goles y su equipo, el Audax Italiano, no gana hace 8 fechas en la liga chilena, por lo que al final del partido ante Antofagasta, explotó.

Todo comenzó por una decisión del árbitro, quien decidió terminar el partido cuando Audax estaba en pleno ataque de peligro. Esto enfureció a los jugadores, quienes fueron a reclamarle al juez.

En esas estaban, cuando se acercaron a la tribuna y los hinchas del Audax aprovecharon la cercanía de los jugadores para reclamar por los malos resultados.

Uno de los puntos fue Sebastián Abreu, a quien cuestionaban por su falta total de goles y este, que ya estaba caliente con el árbitro, agarró una mesa y la lanzó a la tribuna.

Un fotógrafo de xpressmedia.cl logró captar ese momento y la imagen se hizo viral en Facebook y Twitter y dio la vuelta al mundo.