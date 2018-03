Seattle Sounders vs Chivas Guadalajara: resultado, resumen y gol por la Concachampions

Seattle Sounders y Chivas Guadalajara jugaron este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf o Concachampions en el estadio CenturyLink Field, en Seattle. Ganó el local por 1-0.

Fue un partido intenso, friccionado, con más de un roce entre jugadores, pero que tuvo escasas ocasiones. El cero se rompió a los 78 minutos, gracias a Clinton Dempsey.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 14 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara.

Seattle Sounders vs Chivas Guadalajara: mira el resumen del partido. (Foto: Facebook) (Video: TDN – YouTube)

Seattle Sounders vs Chivas Guadalajara – alineaciones

Seattle Sounders: S. Frei, C. Marshall, R. Torres, W. Francis, J. McCrary, G. Svensson, N. Lodeiro, C. Roldan, C. Dempsey, W. Bruin, H. Bwana.

Chivas Guadalajara: R. Cota, C. Salcido, O. Alanís, M. Mayorga, M. Pérez, E. López, O. Pineda, I. Brizuela, A. Pulido, C. Cisneros, J. Godínez.