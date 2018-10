Werder Bremen vs Schalke 04 EN VIVO ONLINE con Claudio Pizarro por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Veltins-Arena no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre el Werder Bremen vs Schalke 04 por la octava fecha de la Bundesliga, la cual tendrá lugar este sábado 20 de octubre a las 11.30 am (hora peruana), el cual se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como en distintas alternativas de servicio de streaaming.

El duelo entre los ‘reyes azules’ vs ‘lagartos’ será el más atractivo de la semana, donde el conjunto de Florian Kohfeldt buscará el primer lugar de la Bundesliga en esta cancha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Schalke 04 vs Werder Bremen se presenta como uno de los partidos más atractivos de esta jornada de la Bundesliga por la rivalidad de ambos equipos y las diferentes necesidades de cada uno. Los ‘reyes azules’ buscan salir de los últimos lugares del certamen, mientras que el equipo del peruano Claudio Pizarro va por el primer lugar.

Ambos cuadros presentan bajas importantes para este difícil cotejo. En Schalke 04 la ausencia más sentida es la del juvenil Knipser Teuchert por lesión. En tanto que Philipp Bargfrede, por un desgarro en el músculo isquiotibial, será el ausente en el cuadro de Werder Bremen.

Werder Bremen tiene casi confirmada la alineación con la presencia de Nuri Sahin en el mediocampo y el retorno de Milos Veljkovic tras haber estado suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Schalke 04 vs. Werder Bremen: posibles alineaciones

Schalke 04: Fährmann; Caligiuri, Sané, Naldo, Mendyl; Bentaleb, Serdar, McKennie; Harit, Burgstaller, Konoplyanka.

Werder Bremen: Pavlenka; Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie; Sahin, Klaassen, M. Eggestein; Kainz, Osako, Kruse.