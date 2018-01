Sané: “Messi, Cristiano Neymar y Hazard están a un nivel que nadie puede alcanzar”

Leroy Sané, actualmente en el Manchester City, dio una entrevista a un diario alemán en el que destacó que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero también destacó a estos otros 3 futbolistas con el mismo nivel del crack argentino.

“Solo unos pocos jugadores en el mundo están a su nivel: Messi, Cristiano, Neymar y Hazardestán a un nivel que ahora nadie puede alcanzar” dijo el jugador alemán al diario Die Welt donde también destacó que “Özil y Cavani también han conseguido cosas increíbles”.

Sin embargo, Sané, en una declaración muy honesta confesó sentirse aún lejos de lograr dicho nivel de juego: “Aún no he llegado tan lejos. Necesito divertirme y poder jugar con libertad. No me marco metas específicas para un encuentro. Solo dejo que las cosas pasen. Si despejo mi mente lo demás ocurrirá”.

Finalmente, Leroy Sané destacó las capacidades de Josep Guardiola como entrenador: “Cuando me llamó Pep y me dijo que me quería en su equipo super qué hacer al momento. Le seguía en Barcelona y en el Bayern y jugué ante él con el Schalke. Hace mejor a cada jugador. También hablé con Kimmich y me dijo: si te llama Guardiola y te dice que te quiere en su equipo, hazlo”.