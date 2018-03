Samuel Vargas, que había minimizado a Perú, habló tras la victoria ante Islandia

Hace unos días se armó la polémica en redes sociales tras las declaraciones del periodista Samuel Vargas de DirecTV Sports sobre la Selección Peruana.

El integrante del programa Fútbol Total aseguró que Perú está por debajo de Australia y que tiene pocas chances en el Mundial Rusia 2018

“Todos los jugadores de Australia juegan en Europa, juegan en Inglaterra. Arriba Perú, pero la jerarquía es menor que la de Australia. Australia hizo una gran Copa Confederaciones, Francia y Dinamarca son buenos equipos [… ]No le vendan humo a la gente de Perú”, dijo Vargas.

Este miércoles, tras la victoria de la Selección Peruana sobre Islandia, el colombiano se pronunció no sin antes mandar un mensaje a sus colegas peruanos.

“La gente en Perú tire a grabar, ¿estamos? Amigos amarillistas”, anticipó.

“Hay una gran evolución del conjunto peruano. (Perú) es un conjunto de muy buen juego colectivo con individualidades en un muy buen nivel. Este es un equipo que no venía jugando bien en el final de la eliminatoria, que no le sobró nada en el repechaje contra Nueva Zelanda y, finalmente, el Mundial no arrancó aún”, puntualizó mientras sus compañeros lanzaban algunas mofas.

Esto fue lo que pasó. (Video: YouTube)