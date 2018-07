Sami Khedira a Cristiano Ronaldo: "Hoy es un día especial para la Juventus"

El centrocampista alemán Sami Khedira dio la bienvenida este martes al portugués Cristiano Ronaldo, que ha dicho adiós al Real Madrid tras nueve temporadas para recalar en la Juventus.

Khedira, que compartió el vestuario del Madrid con Cristiano entre 2010 y 2015, expresó su satisfacción por volver a trabajar con el portugués, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Bienvenido a Turín, Cristiano. Hemos vivido grandes momentos juntos en Madrid, ¡no puedo esperar para volver a trabajar contigo!. ¡Hoy es un día especial para el Juventus!”, escribió el medio alemán.

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus fue confirmado oficialmente por el Real Madrid, que publicó un comunicado en el que explica que el futbolista fue traspasado para atender a su voluntad de marcharse.

Benvenuto a Torino, Cristiano We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! #FinoAllaFine#ForzaJuve#SK6@cristianopic.twitter.com/iU4ULPeHmg