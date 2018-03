Rusia vs Francia EN VIVO ONLINE por amistoso de fecha FIFA

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Krestovski de la ciudad de San Petersburgo, no dejes de ver ninguna de las incidencias del cotejo entre los combinados de Rusia vs Francia, encuentro amistoso por fecha FIFA preparatorio para Rusia 2018, el cual tendrá lugar este martes 27 de marzo a las 10.50 am (hora peruana) y que será transmitido por la señal de ESPN.

Rusia vs Francia | Posibles Alineaciones

Rusia: Igor Akinfeev; Roman Neustädter, Ilya Kutepov, Vladimir Granat; Denis Glushakov, Roman Zobnin, Aleksandr Golovin, Aleksandr Samedov, Konstantin Rausch; Fedor Smolov, Aleksey Miranchuk

Francia: Hugo Lloris; Djibril Sidibé, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; N’Golo Kanté, Paul Pogba, Ousmane Dembelé, Thomas Lemar; Antoine Griezmann, Olivier Giroud

Rusia y Francia no tuvieron el mejor arranque en sus primeros amistosos camino a Rusia 2018, ya que ambos sufrieron sendas derrotas de 3-0 y 3-2 ante Brasil y Colombia, respectivamente. Pero en esta ocasión ambos tienen la chance revertir la primera impresión, sobre todo los locales y anfitriones de la Copa del Mundo que desean dar una imagen de juego positiva a sus hinchas.

Por parte de Rusia, el técnico Stanislav Cheresov buscará aprender de las lecciones que dejó la derrota ante Brasil, sobre todo del medio campo hacia arriba, ya que, si tomamos de referencia el partido contra los cariocas, estos les cedieron a los rusos la posesión del balón en muchos pasajes del segundo tiempo, pero los dueños de casa no tuvieron mayor contundencia de cara al arco rival.

Por lado de Francia, tuvo un buen desempeño y comenzó ganando rápido a Colombia y, a pesar que fue un partido muy nivelado, los galos no supieron mantener el score lo que les valió la remontada de los “colochos” que silenció el Stade de France.

Francia se ubica en el Grupo C al lado de Perú, Dinamarca y Australia; mientras que Rusia se ubica en el Grupo A junto a Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Los galos debutan el 16 de junio ante Australia en el Kazán Arena; mientras que los rusos harán lo propio contra Arabia Saudita el 14 del mismo mes en el Estadio Olímpico Luzhniki.