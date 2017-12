Maluma o J Balvin: uno de los dos interpretará la canción del Mundial Rusia 2018

Con pérdida de terreno de Pitbull y Shakira, son Maluma y J Balvin los artistas que tienen la oportunidad de interpretar la canción del Mundial Rusia 2018.

Uno de los dos cantantes colombianos será elegido para realizar dicho trabajo, según informó el el periodista de espectáculos Javier Poza.

El hombre de prensa dio la noticia en su programa de Radio Fórmula y ratificó la intención de la organización de Rusia 2018 para colocar a uno de los dos colombianos en la palestra del fútbol.

Javier Poza no dio más detalles, pero aseguró el artista seleccionado complementará un soundtrack que ya lanzó un equipo de producción musical ruso.

Trascendió que las dos figuras están trabajando en sus temas y en las próximas se los presentarían a la FIFA.

Canciones de los últimos mundiales

1998: La Copa de la Vida – Ricky Martin

2002: Boom – Anastacia

2006: Time of Our Lives – Il Divo y Toni Braxton

2010: Waka Waka – Shakira y Freshlyground

2014: We Are One – Pitbull ft. Jennifer Lopez y Cláudia Leitte

Himnos de los últimos mundiales

2002: Anthem – Vangelis

2006: Celebrate the day – Herbert Grönemeyer

2010: Sign of a Victory – R. Kelly y Soweto

2014: Dar um Jeito – Santana y Wyclef Jean ft. Avicii y Alexandre Pires