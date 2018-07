Ronaldo: “Mi historia con el Real Madrid terminó, empiezo una nueva etapa”

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus y su respectiva presentación oficial es la noticia más importante del día del mundo deportivo. El portugués ha afirmado sentir estar empezando de nuevo, sobre todo tras 9 años de permanencia en el Real Madrid donde el luso se catapultó como la mega estrella del fútbol mundial que es hoy.

En conferencia de prensa en las instalaciones del el Allianz Stadium, un periodista español le comentó que hay muchos madridistas llorando en estos momentos por su partida del Real Madrid, a lo que Ronaldo aclaró: “No creo que estén llorando. Hice una historia brillante en el Real Madrid, me ayudó en todo, pero esta es una nueva etapa en mi vida. Agradezco a los fans que me apoyaron, pero ello ya terminó, empiezo una nueva etapa”.

Asimismo, Cristiano Ronaldo expresó sentirse rejuvenecido por esta nueva experiencia en el fútbol italiano: “Parece que estoy jugando de nuevo. Quiero demostrar a los italianos que soy un jugador top, me voy a preparar bien. Los números no engañan, pero soy una persona que le encantan los desafíos. Después de hacer historia en el Manchester United, en el Real Madrid, quiero hacerlo aquí en la Juve, quiero que las cosas vayan”.

Luego de esto fue consultado si le motiva ganar nuevamente el “Balón de Oro”, a lo que el delantero comentó: “El Balón de Oro no es algo que tenga en cuenta. Siempre quiero ganar y ser el mejor. Si las cosas van bien podría tener la oportunidad de ganar. Pero no es algo que me hace perder el sueño”.

Por otro lado, sobre el objetivo de llevar a la Juventus a instancias finales de la Champions League, Ronaldo indicó: “La Champions es un trofeo que todo el mundo quiere ganar, pero es muy difícil. La Juventus se acercó a nosotros, pero las finales son siempre un desconocido. Para esto espero traer suerte, pero con tranquilidad. Vamos a luchar por todos los trofeos”.

Finalmente, destacó que jugar para la Juventus en su presente futbolístico lo llena de alegría: “Con el debido respeto, pero los jugadores de mi edad suelen ir a otros países. En este punto de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace feliz. Doy las gracias a la Juve por la gran oportunidad que me dio”.