Ronaldo: “Me habría gustado jugar en el PSG, pero no recibí ninguna oferta”

Ronaldo Nazario ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial. Se puede decir que lo ganó todo, sin embargo, el brasileño siente que le faltó cumplir uno de sus sueños que fue, nada menos, que vestir la camiseta del PSG en el que hoy brilla su compatriota Neymar.

En entrevista realizada a “SFR Sport”, el ex jugador del Real Madrid confesó que le habría gustado formar parte del once parisino en algún momento de su carrera.

“Hay clubes en los que me hubiera gustado jugar. Uno de los principales es el PSG. He venido muchas veces a París. Mi vida ha pasado tantas veces por esta ciudad que me siento parisino, pero nunca tuve esta oportunidad” dijo Ronaldo.

Asimismo, añadió que, a pesar de sus deseos de jugar en el PSG, el club francés le ofreció una propuesta para fichar por el cuadro que hoy se encuentra a pocos días de jugar los octavos de final de la Champions League con el que fuera su equipo, el Real Madrid: “Nunca tuve una propuesta. Jugué en grandes clubes europeos pero mi carrera solo me llevó a Italia, España y Holanda”.