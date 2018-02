Ronaldo indica por qué Neymar puede ganar el Balón de Oro

Ronaldo Nazario, exjugador y ganador de la Copa del Mundo en 2002, fue uno de los invitados de lujos que tuvo Neymar el domingo por la noche. Además, aprovechó para poder elogiar a su compatriota y admitir que le hubiera gustado vestir la camiseta del PSG en su momento. En una entrevista con SFR Sport, dejó en claro por qué puede ganar el Balón de Oro.

“Hay clubes en los que me hubiera gustado jugar. Uno de los principales es el PSG. He venido muchas veces a París. Mi vida ha pasado tantas veces por esta ciudad que me siento parisino, pero nunca tuve esta oportunidad”, señaló Ronaldo.

“Nunca tuve una propuesta. Jugué en grandes clubes europeos pero mi carrera solo me llevó a Italia, España y Holanda”.

Ronaldo dijo que Neymar tiene todo para convertirse en el número uno del mundo. “Lo tiene todo para ganar el Balón de oro en París”, mientras que no se olvida de Mbappé: “Se parece a mí”.