Romelu Lukaku tuvo que ser sacado en camilla y con oxígeno de Old Trafford

En el Manchester United vs Southamptom, partido válido por la Premier League, el delantero belga Romelu Lukaku tuvo que ser retirado en camilla y con oxígeno preocupando a todos en Old Trafford. No se había disputado ni 10 minutos del primer tiempo, cuando fue tumbado al suelo cuando disputaba un balón aéreo con un rival.

La caída fue dolorosa y Romelu Lukaku no tuvo opción a reaccionar tras el golpe. Esto preocupó a José Mourinho, su comando técnico y todos los hinchas en Old Trafford. Inmediatamente después del lamentable suceso, los médicos llegaron a tiempo y asistieron al delantero, retirándolo en camilla y con una máscara de oxígeno.

El técnico de Manchester United usó a Marcus Rashford en su lugar. La lesión se produjo tras un duro choque con el defensor Hoedt de Southamptom. Por el momento, se desconoce más detalles sobre la situación del atacante y lo que habría sufrido tras la caída.

Por el momento, Manchester United empata sin goles con Southampton y busca cerrar el año ante Southamptom para no perder el paso en la Premier League.