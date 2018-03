Roma vs Shakhtar Donetsk EN VIVO ONLINE por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Olímpico de la capital italiana, no dejes de ver ninguna de las incidencias entre el AS Roma vs Shakhtar Donetsk por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, la cual tendrá lugar hoy martes 13 de marzo a las 2.45 pm (hora peruana), partido que será transmitido por la señal de ESPN 2.

Roma vs Shakhtar Donetsk | Alineaciones

AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, Under y Dzeko.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Kryvtsov, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko, Taison; Bernard, Marlos y Ferreyra.

Roma vs Shakhtar Donetsk | La Previa

La Roma tiene la obligación de voltear el 2-1 conseguido durante la ida contra el Shakhtar Donetsk ya que para asegurar su boleto hacia la siguiente etapa de la Champions League tendrá que ganar, por lo menos, por un marcador de 2-0.

Sin embargo, en la interna que comanda el técnico romanista Eusebio Di Francesco hay mucho optimismo, sobre todo luego del triunfo que la AS Roma obtuvo ante Torino por 3-0 y la victoria de visita a uno de los líderes de la Serie A, el Nápoles por 4-2 jugando de visita.

“Si mañana repetimos la actuación que tuvimos contra el Nápoles, creo que daremos un significativo paso adelante. Especialmente en el plano mental debemos mostrar mayor consistencia”, expresó Di Francesco por la soberbia actuación hecha, desde el arranque, contra los napolitanos.

Por su parte, Shakhtar Donetsk llega en un gran momento ya que ha ganado en sus últimos 5 partidos en los cuales se cuenta un total de 18 goles y tan solo uno en contra que fue, precisamente, el que le hizo la AS Roma en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Una de las mayores cartas con las que cuenta el Shakhtar no es otra que Marlos de 29 años, brasileño que viene brillando en el conjunto de Ucrania, y el cual ya cuenta con la nacionalidad ucraniana.

En esta serie, Shakhtar Donetsk tienen el compromiso de hacer historia, ya que desde 2011 no han logrado clasificar hacia los cuartos de final donde eliminaron, precisamente, a la AS Roma.