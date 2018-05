Roma vs Juventus EN VIVO ONLINE por la Serie A

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Olímpico de Roma, no te pierdas el partido entre los conjuntos de la AS Roma vs Juventus por la fecha 37 de la Seria A de Italia, encuentro que se llevará a cabo este domingo 13 de mayo a la 1.45 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN 2.

Roma vs Juventus | Posibles Alineaciones

AS Roma: Alisson, A. Kolarov, F. Fazio, E. Capradossi, B. Peres, M. Gonalons, D. De Rossi, C. Under, R. Nainggolan, Gerson, E. Dzeko.

Juventus: G. Buffon, A. barzagli, D. Ruganio, K. Asamoah, J. Cuadrado, S. Khedira, C. Marchisio, B. Matuidi, A. Sandro, P. Dybala, G. Higuain.

Roma vs Juventus | La Previa

El Juventus, que conquistó el miércoles la trigésima Copa Italia de su historia, visitará el domingo al Roma en la trigésima séptima jornada de la Serie A italiana (Primera División), en un duelo en el que le bastará un punto para certificar la victoria del “Scudetto”, el título liguero.

Tras arrollar 4-0 al Milan y levantar su cuarta Copa Italia consecutiva, el Juventus está a un paso de agrandar su leyenda en los confines nacionales con el que sería su séptimo Scudetto seguido, una marca histórica.

Sería además el cuarto doblete (Scudetto y Copa) consecutivo, algo que nunca había sido logrado en la historia del fútbol italiano.

Solo falta la oficialidad matemática, ya que los turineses llegan a la cita contra el Roma con seis puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, cuando faltan dos jornadas para que concluya la temporada de la liga transalpina.

El equipo del técnico Massimiliano Allegri será campeón de Italia por trigésima cuarta vez si suma al menos un punto en el Estadio Olímpico romano o si el Nápoles no gana en su visita al Sampdoria en Génova (norte).

Ambos equipos saltarán al campo el domingo a la 1.45 pm y el Juventus se verá las caras con un Roma que busca oficializar su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El argentino Gonzalo Higuaín, que fue suplente en la final de Copa, debería volver al once titular de los “bianconeri” y se prepara para celebrar el que a nivel personal sería su segundo Scudetto.

Las últimas dos jornadas darán además el veredicto final en la lucha por la Liga de Campeones, que ve al Lazio, cuarto, y el Inter de Milán, quinto, pelear por el último billete para Europa disponible.