Riyad Mahrez regresa a entrenamientos del Leicester, pero con esta advertencia

El internacional argelino Riyad Mahrez ha regresado este viernes a los entrenamientos con el Leicester después de más de una semana de ausencia no justificada tras su fichaje frustrado por el Manchester City y ha asegurado que está “totalmente centrado” con su club.

Según la prensa inglesa, Mahrez condicionó su regreso a que lo dejen marcharse a mitad de año.

Riyad Mahrez, de 26 años, nombrado mejor jugador de la Premier League hace dos temporadas, estuvo cerca de dejar el King Power Stadium con destino a Manchester el último día del mercado, pero su equipo rechazó las tres ofertas que hizo el City por sus servicios.

Desde ese día, el 31 de enero, el futbolista, que comunicó oficialmente su deseo de abandonar la entidad, no se había presentado en la ciudad deportiva. Pese a todo, ha sido convocado por el entrenador Claude Puel para el partido de liga del sábado, precisamente contra el Manchester City.

“En los últimos 10 días, gente que decía ser mi amiga ha hablado de mí y de cosas de las que no sabían. Además de eso, muchos periodistas han publicado artículos sin confirmar las fuentes, así que me gustaría clarificar todo sobre lo que se ha dicho de mi ausencia”, expresó Mahrez este viernes a través de un comunicado.

“Ni mis asesores ni yo hemos hablado de ese tema, por lo que todo lo que se ha dicho ha sido sin base alguna. El Leicester City sabía en todo momento dónde estaba y lo que pensaba. He formado parte del equipo que ha conseguido grandes éxitos en los últimos años, como el ascenso a la Premier League y el título de liga”, continuó.

“Mis objetivos siempre han sido los mismos y siempre he dado el 100 % cuando juego para este club – apuntó-. Esos objetivos se mantienen ahora y se mantendrán, y cuando se me necesite en el Leicester, no tengan duda de daré lo mejor de mí”.

El club inglés rechazó hasta tres ofertas del City, la última de 50 millones de libras, por el internacional argentino el día de cierre del mercado de traspasos.

Ryad Mahrez, autor de ocho goles en 24 partidos de liga esta temporada, llegó al King Power Stadium en verano de 2014 procedente de Le Havre por sólo 400.000 libras. EFE