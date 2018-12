River Plate vs Kashima Antlers EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por el tercer lugar del Mundial de Clubes

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Sheikh Zayed no te pierdas el minuto del partido entre los cuadros de River Plate vs Kashima Antlers por la definición del tercer puesto del Mundial de Clubes de la FIFA, el cual tendrá lugar este sábado 22 de diciembre a las 8.30 am (hora peruana), cotejo que serpa transmitido por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Los ‘millonarios’ vs. los ‘antorazu’ se juegan el premio consuelo en el torneo FIFA que este sábado llega a su fin en Abu Dhabi. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Mundial de Clubes.

Luego de la dolorosa caída en la tanda de penales ante el local Al Ain, River Plate sale en busca del premio consuelo en el Mundial de Clubes de la FIFA contra el Kashima Antlers de Japón que resignó su sueño de llegar a la final por groseros errores defensivos que terminaron dándole la victoria al Real Madrid.

Los perdedores de las semifinales del Mundial de Clubes se ven las caras pensando más en el regreso que en ocupar el tercer lugar. Al menos así lo indicó el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien confesó que espera volver a Buenos Aires cuanto antes “y descansar”.

Hay muchas dudas en torno al equipo que pueda alinear River Plate este sábado ante Kashima Antlers. Algunos piden que el equipo juegue con lo mejor que tiene y pueda ganar el partido, pero el entrenador estaría planeando mandar un equipo alterno para darle minutos a todos los que fueron a Emiratos Árabes Unidos.

Este choque, además, será especial para Gonzalo Martínez quien jugaría con la franja de River Plate por última vez antes de que la opción de compra que tiene un club de la MLS por él, se ejerza.

Marcelo Gallardo, entrenador del cuadro sudamericano habló por última vez en el año antes del choque en Abu Dhabi y recalcó que “si bien no pudimos dar ese pasito para estar en la final, debemos recordar por qué estamos acá”.

Y a pesar de los cambios que realizaría para el choque contra Kashima Antlers por el tercer lugar del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo confía en que el equipo pueda sacar el partido adelante. “Siempre hemos mostrado buenas respuestas anímicas y mentales”, indicó.

River Plate vs. Kashima Antlers: alineaciones probables

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Ponzio, I. Fernández, Palacios; Martínez, Borré, Scocco.

Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae; Nishi, Jung Seung-Hyun, Shoji, Yamamoto; Endo, Leo Silva, Nagaki, Abe; Serginho, Doi