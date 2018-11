Copa Libertadores: presidente de River Plate sorprendido con postura de Boca Juniors

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se mostró sorprendido por la nueva postura de Boca Juniors, luego de firmar un documento para jugar la final de la Copa Libertadores este domingo, con público, en el estadio Monumental.

D’Onofrio aseguró que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le comunicó sobre la suspensión del partido y que lo citó, junto al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, para una reunión este martes en Asunción.

“Cuando alguien presenta algo, la Conmebol nos da vista y ahí analizaremos todo. Si fue así, sorpresa, una gran sorpresa porque ayer (sábado) hubo un acuerdo para que Boca no jugara en desventaja porque lo tenía que jugar, se los decía el presidente de la FIFA. Y River, generosamente, dijo: no la queremos jugar así”, expresó el titular de River Plate.

“El artículo que citan, como vi por ahí, tiene como 25 (posibles) sanciones. No le puedo llevar el apunte. No hagamos más líos que el lío que ya se provocó. Nuevamente, River le dijo a Boca que no quería ventajas. Juguemos y ahí se verá cuál de los dos es el campeón de la Libertadores”, señaló D’Onofrio en otro momento.

El mandamás de River Plate mostró su seguridad de jugar la final en el Monumental, con público, y reveló lo que se conversó con el titular de la Conmebol, el sábado, para lograr posponer el partido y así Boca no juegue con desventaja este domingo.

“No me cabe la menor duda de que se va a jugar. Les cuento algo: el partido se iba a jugar a las siete y cuarto y el mismísimo presidente de la FIFA nos dijo que se jugaba. Ahí, Angelici fue rumbo al vestuario de Boca y al oído le dije que tenía mi solidaridad. Nos reunimos nuevamente con Domínguez y Angelici y le pedí al presidente de la Conmebol que por un segundo deje de serlo y le pregunté qué haría si fuera el presidente de Olimpia, tuviera que jugar contra Cerro Porteño y se viviera una situación parecida: ‘No me gustaría tener esa ventaja’, me respondió. Antes de anunciar la postergación para hoy, quedamos en firmar lo que se hizo público. Cualquier cosa que estén agregando a eso sería faltar a la palabra, algo que no es válido ni lógico”, afirmó el presidente de River Plate.

Por los actos de violencia previo a la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, la Conmebol decidió que el partido se suspenda de manera definitiva. El martes habrá una reunión en Asunción para definir una nueva fecha.