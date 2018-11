Copa Libertadores: se posterga la final entre River Plate y Boca Juniors

La final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors será reprogramada según anunció el presidente de la Conmebol , Alejandro Domínguez. El titular del ente máximo del fútbol sudamericano confirmó que las condiciones no estaban dadas para jugar este choque.

“En busca de que haya un espectáculo deportivo en igualdad, la final de la Copa Libertadores no se juega porque no están dada las codiciones”,dijo el presidente de Conmebol en FOX Sports, confirmando que el choque no va este domingo 25 de noviembre.

Alejandro Domínguez, quien no se había manifestado hasta no tener una decisión final del consejo directivo de Conmebol, señaló de que el partido no ha sido suspendido sino “postergado”. Ahora, los presidentes de Boca Juniors y River Plate deberán ir hasta Asunción, a la sede del ente máximo del fútbol sudamericano, para encontrar la fecha ideal y reprogramar la final de vuelta por la Copa Libertadores.

“Tuvimos acceso a los informes médicos de la gente de Boca Juniors y no solo se trata del caso de Pablo Pérez (lesión ocular) sino de otros cuatro jugadores más que no están en condiciones de jugar la final. En salvaguarda del buen espectáculo esta es la decisión que se tomó”, indicó. el presidente de la Conmebol.