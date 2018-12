Copa Libertadores: ¿River Plate recibirá dinero por la final a jugarse en España?

La vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors se juega en Madrid, España, si o si, y no será tan malo como se piensa para el cuadro ‘Millonario’ que, de todas maneras, recibirá dinero por concepto de taquilla que le permitirán amortizar los gastos de devolución a quienes no pudieron ver el partido en el Monumental.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habló de cómo se gestionó el partido en la casa del Real Madrid, los costos que generará y qué se hará con el dinero recaudado.

“La idea de jugar en Madrid fue mía. Yo llamé a Florentino Pérez, con quien tengo amistad y le pregunté si mi idea era factible. Se lo dije como amigo y me pidió dos minutos para contestarme. Efectivamente, devolvió la llamada y me dijo que era una gran idea y que el Santiago Bernabéu estaba a disposición sin ningún costo”.

Ante esta revelación de Alejandro Domínguez, Conmebol se puede ver beneficiada por los costos de ingresos que puedan generar las casi 76 mil personas que podrían asistir al Santiago Bernabéu. Pero para eso ya tiene un plan.

“El dinero de la taquilla, reduciendo los costos que demanda organizar el partido, servirán para entregarle a River Plate para que pueda devolver las entradas de los hinchas que no pudieron ver el partido, y otro tanto será para iniciar una campaña contra la no violencia en el fútbol sudamericano”, dijo Domínguez.

De esta forma, River Plate puede sentirse tranquilo de que algo de retorno de dinero tendrá en caja, aunque las ganas de jugar la vuelta de la final de la Copa Libertadores en el Monumental no se las quitará nadie.