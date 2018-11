Tévez: "nos están obligando a jugar"

Carlos Tévez, jugador de Boca Juniors, junto a Fernando Gago, expresó su molestia de que la Conmebol y la FIFA los estén obligando a jugar la final de Copa Libertadores contra River Plate, a pesar de los actos de violencia que sufrió el bus Xeneize en su camino al estadio Monumental y que dejó a jugadores heridos, uno de ellos Pablo Pérez.

“Yo entiendo que tienen mucha presión, están reunidos, el médico hace su trabajo. Yo tuve un problema de vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta. Nosotros salimos a hablar y decir que nos están obligando a jugar una final en estas condiciones. Tenemos a 3 compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer lo que está pasando”, expresó Tévez en el Monumental.

“Este es un problema de la sociedad en que vivimos y se quiere jugar como sea. Esta es la verdad que no la queremos mostrar al mundo. Quieren jugar un partido donde las condiciones para nosotros no están dadas y los presidentes de la FIFA y de la Conmebol la quieren jugar y nosotros no estamos ni cambiados”, agregó Carlos Tévez.

La Conmebol decidió que el partido River Plate vs Boca Juniors se juegue a las 19:15 horas (17:15 de Perú), a pesar de los actos de violencia en los alrededores del estadio Monumental. El duelo estaba pactado para las 17:00 local.