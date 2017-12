Ricardo Gareca: "Mi presente es la Selección Peruana ¿De dónde sale lo de Argentina?"

Ricardo Gareca ha reiterado en más de una ocasión que solo piensa en la Selección Peruana sin embargo, siempre habrán comentarios que lo vinculen a la Argentina cada vez que por allá suene una posible destitución de Jorge Sampaoli.

Al respecto habló el mismo estratega en una entrevista y confirmó su lealtad a la Federación Peruana de Fútbol.

“¿Dirigir a Argentina? Uno no debe perder determinadas metas y anhelos, pero en mi profesión me he acostumbrado a no ilusionarme y a vivir el presente. ¿En qué momento se va a producir la chance de dirigir a la Selección Argentina si hay un técnico que acaban de contratar que es Jorge Sampaoli? Acostumbro a vivir el presente y ese es la Selección Peruana, estoy enfocado en Perú”, dijo Ricardo Gareca en RPP.

En otro momento, Ricardo Gareca hizo un balance de la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias en todos los niveles.

“Uno hace un análisis y dice que cuesta tanto ganar y conseguir algo. Y cuando lo logra conseguir, uno no puede acordarse de lo que ganó. Fueron momentos muy particulares y lo vivido hasta ahora fue muy fuerte por el tiempo y el pueblo. Vi a todo un país emocionado y que lo disfrutó de una manera tan intensa. La ambición de todo entrenador es dirigir un Mundial y espero estar a la altura. Perú me dio una posibilidad de dirigir por primera vez una selección. Una cosa es prepararse y otra vivirla con tu propia experiencia”, contó el entrenador argentino.

“En el Mundial tenemos que tener los pies sobre la tierra. Si logramos capitalizar toda esta experiencia que nos tocó vivir como grupo y entendemos que somos una selección que necesitamos crecer y aprender, con el tiempo de trabajo que tenemos podemos volvernos un equipo competitivo”, puntualizó