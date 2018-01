Renzo Reaños hace grave acusación contra Sport Rosario

En conversación con Radio Ovación, el defensor Renzo Reaños lamentó el trato inhumano que viene recibiendo por parte de Sport Rosario luego de sufrir un terrible accidente cuando disputaba un partido por el Torneo de Reservas.

“Realmente estoy muy indignado con la gente de Sport Rosario porque prácticamente me tienen abandonado. Yo sufrí un accidente jugando un partido de reservas por su club, sin embargo la directiva no ha cumplido con pagarme ni las operaciones ni las terapias que ahora necesito para recuperarme y volver a jugar al fútbol”.

El futbolista señaló que la gente de Sport Rosario lo paran “paseando” con el cuento de que “le van a depositar”; sin embargo, hasta la fecha no ha recibido dinero alguno.

“Hace meses que vienen paseando y no cumplen con pagarme los gastos de las operaciones y terapias. A cada rato me dice ‘mañana te depositamos’ y hasta ahora nada de nada. Yo he tenido que solventar esos gastos y yo de dónde voy a sacar tanta plata, ya no sé qué hacer”.

Cabe recordar que Renzo Reaños cayó a un hueco de 5 metros de altura en pleno partido que protagonizaron Sport Rosario y Alianza Atlético en el Estadio Rosas Pampas de Huaraz.