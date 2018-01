Reinaldo Rueda: técnico de Paolo Guerrero a un paso de dirigir a Chile

Reinaldo Rueda, técnico de Paolo Guerrero en Flamengo, habría aceptado los 3,5 millones de dólares anuales que le ofrece la ANFP para dirigir a la Selección Chilena en el nuevo proceso camino a Qatar 2022, según la prensa El Gráfico de Chile. Por otro lado, El Mercurio se comunicó con parte de la testera encabezado por Arturo Salah para empezar la negociación de su pase.

“La ANFP tuvo que subir la puntería en términos económicos para terminar de convencer al DT de 60 años. Pero su arribo a la Roja aún no se puede dar por cerrado ya que otro aspecto monetario debe resolverse: el pago de la cláusula de salida de casi 400 mil dólares que exige Flamengo para dejar partir a su técnico”, indica El Gráfico de Chile.

Si Reinaldo Rueda confirma el acuerdo de por medio con todas las condiciones planteadas, la ANFP se hará cargo de la mencionada cláusula de salida y podrá encaminar su llega a la Selección Chilena, donde tendrá la gran responsabilidad de revertir el mal momento que atraviesa La Roja tras su eliminación del Mundial Rusia 2018.

Por otro lado, el periodista Carlos Cereto de Redacción SporTV de Brasil, informó que Flamengo aún no tiene comunicación sobre el viaje de Reinaldo Rueda a Chile para reunirse con la Selección Chilena.

Según el presentador, Flamengo informó que sigue esperando el regreso del técnico colombiano al trabajo el próximo lunes.

O jornal chileno La Tercera cravou o acordo de Rueda com a seleção do Chile. É um dos assuntos do @Redacao_Sportv de hoje com @carlosemansur e @ebolicbn