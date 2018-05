Reinaldo Rueda dijo que no insistirá a Claudio Bravo y este le responde

El nuevo entrenador de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda, fue consultado sobre la situación de Claudio Bravo, pero reiteró que no lo tomará en cuenta hasta que recapacite y el arquero tuvo esta respuesta.

Si duda, hay una dura disputa y se esperan más cruces de palabras. Reinaldo Rueda fue bastante claro y descartó una reunión con Claudio Bravo. En cambio el DT colombiano indicó que será Arturo Vidal el que tome la posta de capitán pro su ascendencia en el grupo.

“Elijo a Vidal por lo que él significa en la estructura de un equipo. Por lo que genera y por lo que transmite al grupo. Arturo tiene un plus especial también en lo carismático que influencia al resto”, dijo en conversación con El Mercurio.

Cuando le preguntaron a Reinaldo Rueda si consideraba que Claudio Bravo se había equivocado al tomar la postura que tomó cuando se reunieron, el entrenador fue muy claro.

“Sí. Indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la selección y para el grupo”, expresó.

“Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar. Es una decisión que él tomó. Yo ya le manifesté que lo necesitamos y que quisiéramos que fuera parte del proceso, pero él decidió no venir a la selección mientras no se aceptara su solicitud”, agregó.

Esto generó una respuesta de Claudio Bravo a través de su cuenta de Twitter, cuando un hincha chileno le pidió que regrese a la selección chilena.

“Jamás he renunciado a la selección, señor. No crea todo lo que sale por ahí. Que tengas un gran día”.