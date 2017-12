Reimond Manco y su estrategia para volver a la Selección Peruana

Reimond Manco dejó de ser una promesa del fútbol hace mucho. El hábil volante peruano no pudo despegar en su momento y tras su paso por Holanda y México deambuló en nuestro país.

La campaña 2017 no fue del todo malo para Reimond Manco en el Unión Comercio. Fue pieza importante en el equipo de la selva peruana que evitó el descenso, aunque no alcanzó el cupo a la Copa Sudamericana.

Ahora, ya un poco más maduro, Manco cree que tiene opciones de ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca y por ello busca tener una oportunidad en el extranjero para regresar a la Selección Peruana.

“Ojalá puedan salir algunas opciones de afuera porque me gustaría estar más cerca de la selección. Al menos, ese es mi objetivo, por eso no me apuro en decirle sí a algún club. Tengo que analizar bien y tomar una buena decisión”, expresó Reimond Manco al diario Depor.

“Supe que hay un interés del Sport Boys por mis servicios, pero todavía no hay nada cerrado. Por el momento, la prioridad es competir. Pero Venezuela no es una opción”, agregó.

Reimond Manco fue mundialista con la selección peruana Sub 17 en Corea 2007.