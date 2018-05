Zidane: "La final de 'Champions' va a ser espectacular"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló por primera vez, a 18 días de la cita de Kiev, de la final de la Champions League que el equipo blanco disputará contra el Liverpool y auguró que será “espectacular”.

Zidane no quiere hablar de la final entre Real Madrid y Liverpool como un pulso entre Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. El técnico francés espera un gran pulso entre dos equipos ofensivos que ofrecerá juego de ataque y numerosas ocasiones de gol.

“Va a ser un partido espectacular, abierto, con muchas ocasiones para los dos equipos, pero lo más importante para nosotros será sobre todo planificar lo que podamos hacer en el partido, plantarles cara y ponerles en dificultades”, aseguró Zidane.

“Es una final en la que habrá mucha intensidad y no tengo duda de que será espectacular. El Liverpool está en la final y sabemos lo que tienen: físico, técnica y velocidad. También es un equipo inglés que defiende y pelea”, analizó.

Zidane no quiso opinar sobre si Salah es candidato al próximo Balón de Oro, pero elogió al egipcio: “Es un gran jugador que ha hecho una gran temporada y tiene gran mérito estar en la final. No me gusta hablar de Cristiano contra Salah, es Real Madrid contra Liverpool, que es lo más importante”.