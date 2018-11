Sergio Ramos: "Por fin un resultado positivo que nos devuelve confianza"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, subrayó la importancia de haber logrado los tres puntos ante el Valladolid, después de la mala racha de resultados y el cambio de entrenador para recuperar la confianza perdida.

“Esa incertidumbre que se crea cuando no marcas dificulta la situación. Pasan los minutos y no marcas y se complica. Entonces es cuando hay que sacar el orgullo que este equipo tiene desde siempre. Pero por fin hemos logrado un resultado positivo que nos devuelve confianza”, dijo a Movistar Plus.

“Vamos a muerte con el entrenador que esté. Ahora está Solari y vamos a intentar sumar de tres en tres para dejar la mala racha que llevábamos en el olvido”, prosiguió el defensor.

Sergio Ramos insistió en mantener la calma en esta etapa crítica del equipo.

“Cuando las cosas no salen hay que mantener la calma y la insistencia en el sacrificio. Teníamos un buen rival enfrente. Son muchas cosas que han pasado. Un cambio de entrenador, una mala racha, pitos en el campo. Hay que superar todo eso. Somos los responsables y los encargados de hacer eso. Después del primer gol el público también creyó, nos animó y es lo que necesitamos. que los resultados nos acompañen y mejorar”.

El capitán del Real Madrid, que reconoció que el equipo había tenido la fortuna que le fue esquiva en otros encuentros, indicó que la presión y la incertidumbre aumentan con el paso del tiempo.